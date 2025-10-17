Vídeo: Operação do Ibama em área rural de Senador José Porfírio (PA); causa revolta entre colonos do Assurini

Foto: Reprodução | Uma operação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na região do Assurini, zona rural do município de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará, tem provocado tensão e revolta entre produtores rurais.

De acordo com os colonos, os agentes ambientais teriam derrubado lavouras de cacau, incendiado residências e ordenado que as famílias deixassem a área em um prazo de 24 horas. A ação, segundo o órgão federal, tem como objetivo reprimir ocupações e atividades consideradas irregulares dentro de uma área de proteção ambiental.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pés de cacau derrubados e casas em chamas, supostamente como resultado da operação. Moradores classificaram a atuação como “truculenta” e afirmam que foram pegos de surpresa com as medidas adotadas pelos fiscais, que teriam iniciado as ações nesta última quarta-feira (15/10).

“Isso aqui é Senador José Porfírio. Segundo eles, aqui é uma área de pretensão indígena. Vivo aqui há 16 anos, com o cacau já formado, e olha o que o Ibama faz. Dizem que estão apenas seguindo ordens, mas, enquanto isso, tiram o lar de uma família. Esse é o nosso governo, que podia estar nos apoiando, mas está aí queimando minha casa. Tá difícil, tá complicado”, desabafou um dos produtores rurais em vídeo divulgado nas redes sociais.

Veja Vídeo:

Até o momento, o Ibama não se manifestou oficialmente sobre a operação, que segue em andamento na região do Assurini.

Fonte: A voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:20:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...