Operação do Ibama na região do Chapadão tem rodovia bloqueada com castanheira no Pará

(Foto:Rede Social) -Operação do Ibama na região do Chapadão na PA -370 entre as cidades de Santarém e Uruará tem rodovia bloqueada com castanheira no Pará.

Uma operação para retirada de bovinos em áreas embargadas vem acontecendo na região do Chapadão na cidade de Santarém no Pará.

A operação está concentrada na PA-370, também conhecida como Transuruará, região do chapadão.

Agricultores fecham a PA 370 nesta manhã de terça-feira (18) segundo informações a rodovia foi bloqueada com a derrubada de uma castanheira centenária, impedido o trafego naquele local. Informações em atualizações.

Clique AQUI e Assista no YOUTUBE

O Chapadão em Santarém é uma área ambiental protegida!

# Informações sobre a Área de Proteção Ambiental (APA) do Chapadão

– A APA do Chapadão é uma unidade de conservação criada em 2001.

– A área protegida abrange cerca de 33.000 hectares.

– O objetivo da APA é proteger a biodiversidade da região, incluindo florestas, savanas e ecossistemas aquáticos.

# Características da APA do Chapadão

– A região é conhecida por suas belezas naturais, incluindo cachoeiras, rios e serras.

– A APA abriga uma variedade de espécies de plantas e animais, incluindo algumas ameaçadas de extinção.

– A região é também habitada por comunidades tradicionais, incluindo povos indígenas e quilombolas.

# Atividades permitidas na APA do Chapadão

– Ecoturismo

– Pesquisa científica

– Educação ambiental

– Uso sustentável dos recursos naturais

# Restrições

– A APA é uma área protegida, portanto, atividades que causem impacto ambiental negativo são proibidas.

– A caça, a pesca predatória e a exploração madeireira são proibidas.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/15:26:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...