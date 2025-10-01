Operação federal de combate a gado ilegal aplica R$ 22 milhões em multas na Terra do Meio, área de preservação no Pará

Operação combate gado ilegal na Terra do Meio, em Altamira, no Pará. — Foto: Reprodução / ICMBio Além da criação ilegal de gado, foram combatidas outras atividades econômicas criminosas na Estação Ecológica da Terra do Meio, uma unidade de conservação de proteção integral. Mais de R$ 22 milhões em multas ambientais e apreensões na ordem de R$ 1,6 milhão são resultados da operação denominada “Trincheira Verde”, realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Estação Ecológica da Terra do Meio, um mosaico de ilhas em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação durou 16 dias, com apoio da Força Nacional e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), no combate à criação de gado ilegal. Segundo o ICMBio, um total de 712,39 hectares de áreas foi embargado. Os agentes também destruíram: dois tratores do tipo pá carregadeira,

uma balsa de garimpo,

14 motores estacionários,

um curral,

30 km de cercas,

uma motosserra,

uma motocicleta,

uma caminhonete

e um receptor de Internet. Um grama de ouro foi apreendido e 200 animais foram destinados. O ICMBio informou que, nos últimos oito anos, a unidade de conservação respondeu por aproximadamente 18% dos registros de supressão da floresta identificados pelo Sistema Prodes, do Inpe, no mapeamento de 2024. O principal agente responsável pela derrubada da floresta foi a pecuária praticada de forma ilegal. O coordenador territorial do ICMBio na região de Santarém, Bruno Matos, disse que “os criadores de gado na Terra do Meio têm conhecimento de que o território é uma área protegida na qual não são permitidas atividades econômicas, que a prática da pecuária, a abertura de pastos e criação de benfeitorias para a produção bovina é ilegal”. “Precisamos, portanto, recolher o gado a fim de interromper a degradação ambiental, no cumprimento da lei”, afirmou. Mesmo com o foco no combate ao desmatamento causado pela pecuária ilegal, a Operação Nacional Trincheira Verde ainda atuou em outros locais da Esec da Terra do Meio. Em uma delas, por exemplo, os fiscais do ICMBio flagraram uma balsa de garimpo operando no Rio Iriri. A embarcação foi destruída e os operadores autuados. Quaisquer atividades econômicas são incompatíveis com os objetivos de uma Estação Ecológica, que é uma categoria de unidade, segundo a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), destinada somente à preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/15:17:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...