Operação Férias Escolares: PRF mobiliza 250 agentes para reforçar segurança nas rodovias do Pará

Em 2022, a PRF registrou 83 acidentes, sendo 36 graves no Estado, dos quais 19 terminaram em morte (Foto:Divulgação / Ascom PRF).

Os agentes atuarão em escala de revezamento durante os cinco finais de semana de julho. A ação começa nesta sexta-feira (30)

No Pará, cerca de 250 policiais vão participar do reforço da “Operação Férias Escolares 2023”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que começa nesta sexta-feira (30) e vai até o dia 31 de julho.

O objetivo é fortalecer o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito em locais e horários com um maior fluxo de veículos, incidência de acidentes e de crimes nas rodovias e estradas. Em especial na l BR-316, que liga a capital paraense ao interior do estado. Os agentes em escala de revezamento durante os cinco finais de semana de julho.

Segundo a PRF, é comum a elevação do fluxo de veículos nas rodovias federais do estado durante o mês de julho, devido ao período de férias escolares, o que implica em um aumento no risco de acidentes. Em 2022, a PRF registrou 83 acidentes, sendo 36 graves no Estado. Dessas ocorrências, 19 pessoas morreram.

Durante todo o período da operação, o foco será em ações para reduzir ao máximo esses números, que estão em sua grande maioria, relacionados ao excesso de velocidade, a alcoolemia ao volante, ao uso inadequado dos equipamentos de segurança obrigatórios e às ultrapassagens indevidas.

Ações de educação para o trânsito também serão implementadas no intuito de conscientizar os condutores e usuários das rodovias, sobre a importância de cada um, para a redução dos números de acidentes e de mortes. O foco será nos comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos.

