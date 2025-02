Operação flagra furto de energia em serraria e garimpo no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | O ato irregular causava perturbação na rede elétrica, como oscilações e falta de energia.

Uma operação realizada na terça-feira (25) pelas polícias Civil e Científica flagrou dois estabelecimentos comerciais cometendo crime de furto de energia no distrito de Alto Xingu, no município de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará.

Entre os locais identificados estão uma serraria e um garimpo, com três transformadores ligados sem a autorização da empresa de energia, que juntos totalizaram um consumo de 80.000 KW/h, o equivalente a 400 casas populares por um mês.

O ato irregular causava perturbação na rede elétrica, como oscilações e falta de energia. Além das forças policiais, a operação contou também com o apoio da concessionária de energia Equatorial Pará.

Como denunciar furto de energia?

O furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena que pode chegar a até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida das pessoas em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento aos clientes.

