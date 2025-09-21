Vídeo: Operação Força Total mobiliza forças de segurança em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite de sexta-feira (19), a Polícia Militar deflagrou em Novo Progresso a Operação Força Total, que contou com a integração da Polícia Civil e de diversos órgãos municipais. A ação se estendeu até a madrugada de sábado (20), entre 23h e 4h, com o propósito de fortalecer a segurança pública por meio de abordagens e fiscalizações.

Participaram da operação equipes da PM, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e Departamento de Trânsito de Novo Progresso (DITRANP).

De acordo com a Polícia Militar, a iniciativa buscou intensificar ações preventivas e repressivas contra a criminalidade, além de garantir maior tranquilidade à população.

No total, 20 profissionais estiveram envolvidos, sob o comando do Tenente-Coronel Gama, Capitão Garcia, 1º Tenente Raniery e com a presença do Promotor de Justiça Ricardo Machado.

Resultados da operação

Pessoas abordadas: 55

Carros abordados: 01

Motos abordadas: 00

Veículos apreendidos: 14

Pessoas conduzidas: 01

Bares fiscalizados: 08

Prisões em flagrante: 00

Mandados cumpridos: 00

Apreensões de drogas e armas: 00

A PM destacou que a fiscalização de bares, a retirada de veículos irregulares das ruas e a presença ostensiva das forças de segurança foram pontos importantes da operação, ainda que não tenham sido registradas apreensões de drogas ou prisões em flagrante.

Operação “Patrulhão” segue até domingo

Paralelamente, a Polícia Militar de Novo Progresso também deu início, na noite de sexta-feira (19), à operação conjunta “Patrulhão”, que seguirá até o próximo domingo (21).

A ação conta com o apoio da Polícia Civil, Departamento de Trânsito, Ministério Público, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Durante o período, a operação vai realizar fiscalizações em bares e estabelecimentos noturnos do município, além de reforçar a segurança, garantir o cumprimento das leis e coibir irregularidades.

