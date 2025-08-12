Operação identifica furto de energia em panificadora de Itaituba; dono é preso

Foto: Reprodução | Na manhã desta terça-feira (12), uma operação de combate ao furto de energia realizada no município de Itaituba, sudoeste do Pará, flagrou uma ligação clandestina em uma panificadora localizada no bairro da Paz. A ação contou com equipe técnica e apoio policial.

Segundo informações, após a constatação da irregularidade pela perícia, foram iniciados os procedimentos para regularizar a unidade consumidora. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia e prestou depoimento. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de furto de energia elétrica.

De acordo com a análise técnica, o desvio era de aproximadamente 6 amperes por fase, o que corresponde a cerca de 1.000 kWh de consumo clandestino por mês — energia suficiente para abastecer em torno de dez residências populares, com consumo médio de 100 kWh mensais.

Riscos e penalidades

O furto de energia, popularmente chamado de “gato”, é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Já a fraude em medidores é enquadrada como estelionato, no artigo 171. Além das penalidades legais, essa prática oferece riscos de choque elétrico, incêndios e prejudica a qualidade do fornecimento para a população.

Canais de denúncia

A Equatorial Pará reforça que denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 091 01 96 ou no site www.equatorialenergia.com.br, na aba “Quero denunciar uma fraude”.

