Operação ‘Impulsus’ fiscaliza 36 estabelecimentos e fecha quatro por irregularidades em Belém

PC integra operação “Impulsus” e fiscaliza mais de 35 estabelecimentos comerciais. — Foto: Jeniffer Terra / Ascom PCPA

Bares, restaurantes e casas noturnas foram alvo de ação integrada nos bairros centrais da capital paraense.

Na noite desta sexta-feira (12), a operação “Impulsus” realizou uma série de fiscalizações em bares, restaurantes, casas de shows e outros estabelecimentos comerciais em Belém.

Ao todo, 36 locais foram visitados. Destes, sete receberam notificações para regularizar a documentação e quatro tiveram as atividades encerradas por completa irregularidade.

A operação “Impulsus” ocorreu nos bairros Umarizal, Nazaré, Campina, Reduto, Centro, Batista Campos e Cidade Velha.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, explicou que o foco da operação é “verificar as conformidades legais e licenças de funcionamento, orientar e combater crimes como exploração sexual, inclusive infanto-juvenil, importunação sexual, violência de gênero e crimes contra grupos vulneráveis”.

“Nossos agentes atuam de forma integrada para reforçar a segurança na capital”, afirmou o secretário da Segup, Ualame Machado.

Além das questões legais, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram inspeções nas condições de segurança dos locais, verificando a validade dos extintores e sinalização de emergência, entre outros aspectos.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Detran, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém e Guarda Municipal.

Fiscalização segue até domingo

A operação “Impulsus” prossegue durante todo o sábado (13) e vai até o início da manhã de domingo, com ações que reforçam o patrulhamento e a fiscalização em áreas centrais da cidade.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/14:12:05

