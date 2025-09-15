Operação integrada apreende mais de 20 kg de drogas em embarcação no oeste do Pará

Foto:Reprodução | Agentes da Base Candiru, no município de Óbidos, localizaram a carga ilícita no ferry boat que havia saído de Manaus com destino a Belém

Agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, localizada em Óbidos, município do oeste paraense, apreenderam 20,190 quilos de entorpecentes, escondidos em uma embarcação oriunda da cidade de Manaus (AM) com destino a Belém, na tarde deste domingo (13).

As fiscalizações na região, coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu), tem como objetivo coibir ações criminosas nos rios, em especial na Região de Integração Baixo Amazonas, onde a Base Candiru, instalada pelo Governo do Pará, completa um ano de atuação.

“Mais uma vez nossos agentes identificaram os volumes que, na verdade, eram entorpecentes, que seguiam escondidos entre as cargas de uma embarcação. Com isso, conseguimos realizar mais uma apreensão na região do Baixo Amazonas, pelas equipes da Base Candiru, que completou um ano e já soma mais uma apreensão de drogas para sua produtividade, que vem sendo de suma importância no combate à criminalidade na região”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Apreensão – Durante abordagem ao ferry boat “Itaperaba”, que havia saído de Manaus com destino a Belém, agentes da Polícia Militar e do GFlu encontraram na fiscalização de rotina a carga ilícita, com o auxílio da cadela farejadora Ísis.

A carga estava escondida no porão da embarcação, em três volumes que continham 18 tabletes de maconha, pesando 20,190 kg. A droga apreendida foi levada à unidade de Polícia Civil da Base para os procedimentos legais.

