Operação integrada na Base Candiru apreende droga e prende foragido da Justiça durante fiscalizações

Drogas apreendidas na Base Candiru — Foto: Agência Pará/Reprodução

Ação da Base Candiru reforça combate ao tráfico e captura de criminosos na malha fluvial do Baixo Amazonas.

Ações integradas da Base Candiru, que atua na malha fluvial de Óbidos, no oeste do Pará, resultaram na apreensão de quase 4 kg de entorpecentes e na prisão de um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio. As fiscalizações ocorreram na tarde de domingo (18), em duas embarcações que navegavam pelo Rio Amazonas, partindo de Manaus com destino a Santarém e Belém.

As ações foram coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), e contaram com apoio das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Receita Federal. Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, a atuação periódica das forças de segurança tem se mostrado eficiente na repressão ao tráfico e na captura de foragidos na região do Baixo Amazonas.

“Estamos conseguindo realizar as fiscalizações periodicamente, o que vem resultando em uma produtividade muito positiva na região. As equipes integradas têm interceptado ações do tráfico e identificado foragidos da Justiça. Isso mostra que a estratégia adotada para a nossa malha fluvial é assertiva”, afirmou o secretário.

Durante a inspeção na embarcação “Ocean Prince”, que fazia a rota Manaus–Santarém, os agentes localizaram, no setor de encomendas, uma caixa contendo cinco volumes de drogas: três tabletes de Oxi (aproximadamente 3,290 kg), 500 g de maconha e 100 g de cocaína, totalizando 3,890 kg de entorpecentes. O responsável pela embarcação foi conduzido à Base Candiru para prestar esclarecimentos, e os entorpecentes foram apreendidos.

Em outra abordagem, na embarcação “Ana Karoline VII”, que seguia de Manaus para Belém, os agentes constataram que um dos passageiros portava documento falso. Após consulta ao sistema de mandados de prisão, foi verificado que o homem era foragido da Justiça, com ordem de prisão expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém por homicídio. Ele foi conduzido à unidade policial e está à disposição da Justiça.

Fonte:g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/07:27:49

