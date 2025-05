OPERAÇÃO MAIO SEGURO: Homem é preso por violência doméstica em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Durante a noite do dia 10 até a madrugada do dia 11 de maio de 2025, a Polícia Militar realizou a Operação Maio Seguro – PBE 01, com atuação concentrada na Área Comercial e no Centro da cidade. As ações ocorreram no período das 20h às 2h, com o objetivo de reforçar a segurança pública e prevenir ocorrências criminais nas regiões de maior circulação noturna.

Durante o patrulhamento, por volta das 00h30, a guarnição policial (VTR) foi acionada via rádio com denúncia de violência doméstica na Rua Ijuí, nº 399. Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram a senhora Renata P. N., com visíveis sinais de agressão, incluindo sangramento e um corte na testa, acima do olho direito, estando a mesma na via pública.

No interior da residência, foi localizado um facão, objeto supostamente utilizado na agressão. Também foi encontrado o autor, identificado como Douglas N. de O. Devido à gravidade da situação e ao risco iminente à integridade da vítima, o suspeito foi mobilizado e algemado, conforme o previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo ambos conduzidos imediatamente à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

A vítima permaneceu de posse dos seguintes pertences do agressor: R$ 700,00 em espécie, um aparelho celular e documentos pessoais. A ocorrência teve o acompanhamento de um policial civil de plantão.

A Operação Maio Seguro segue com ações estratégicas no decorrer do mês, com foco na prevenção e combate à criminalidade, garantindo maior segurança à população.

Fonte: Jornal Folha do Progresso /46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/07:54:17

