Operação Maravalha apreende mais de 5 mil m³ de madeira ilegal em Rurópolis, no Pará

Foto: Reprodução/ Ibama | Na operação foi deflagrada pelo Ibama, ICMBio e Força Nacional, sete serrarias foram flagradas operando na ilegalidade.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deflagrou a Operação Maravalha no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, com o objetivo de combater o desmatamento e o comércio ilegal de madeira na região. A ação ocorreu em uma área com dezenas de serrarias suspeitas de receber matéria-prima oriunda de Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

Durante a operação, os fiscais do Ibama flagraram diversas indústrias madeireiras em situação irregular, atuando sem licença ambiental e com estoques de madeira sem origem legal comprovada. Também foram identificados pontos clandestinos de armazenamento de toras, sem qualquer identificação, utilizados para ocultar grandes quantidades de madeira ilegal.

Até o momento, a equipe identificou dois locais de ocultação, contendo cerca de 632 toras, o que corresponde a aproximadamente 1.825 metros cúbicos de madeira, material que está sendo destruído conforme prevê a legislação ambiental. Além disso, sete serrarias foram flagradas operando na ilegalidade, resultando na apreensão de aproximadamente 4.300 m³ de toras e 823 m³ de madeira serrada.

A madeira apreendida está sendo destinada a órgãos da administração pública, conforme os procedimentos legais de destinação. A operação, que já está em seu sexto dia de execução. Até o momento, o Ibama lavrou diversas multas por infrações ambientais, incluindo funcionamento sem licença, depósito de madeira ilegal e prestação de informações falsas.

A Operação Maravalha reforça o compromisso do Ibama com o combate ao desmatamento ilegal e à exploração predatória dos recursos florestais na Amazônia, contribuindo para a preservação do patrimônio ambiental brasileiro e o fortalecimento da fiscalização ambiental na região Norte.

Fonte: G1 Santarém e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/12:42:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...