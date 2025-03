Operação nacional prende 11 integrantes de facção criminosa no Pará e em Goiás

Foto: Reprodução | Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Parabellum IV, que resultou na prisão de Sócrates Davi Soares dos Santos (“Tafarel/SG33”), Luiz Gustavo Carvalho de Souza (“L22”), Carlos Eduardo Souza Silva (“Eduardo”), Elielson da Silva Moreira (“Duke”), Jéssica Samara Gomes de Morais (“JS”), Mateus Ferreira Nery, Harison Willer Siqueira Dantas (“Polar”), André Silva Gomes (“Backnista 2”), Maurício Padilha Gomes (“El Chapo”) e Valdenice Silva Santos. Destes, nove foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva e dois autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com o apoio da Delegacia de Homicídios de Redenção (DH Redenção), Seccional de Tucuruí e do Grupo Antissequestro da Polícia Civil de Goiás (DEIC/GO). As prisões ocorreram nas cidades de Ananindeua (PA), Rio Maria (PA), Tucuruí (PA) e Goiânia (GO), como parte de uma investigação que visa desarticular uma facção criminosa com atuação em nível nacional.

Entre os presos, destaca-se Sócrates Soares, apontado como um dos líderes da organização criminosa, com forte influência no bairro do Aurá, em Ananindeua. Durante a ação, Harison Siqueira e Valdenice Santos foram flagrados com substâncias entorpecentes e autuados por tráfico de drogas.

Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça. A Operação Parabellum IV faz parte de um conjunto de ações da Polícia Civil para identificar e prender membros de facções criminosas em diferentes estados do país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2025/06:29:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...