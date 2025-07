Operação no mar: com forte dor abdominal, tripulante chinês é resgatado de helicóptero no Pará em navio internacional

Helicóptero da Marinha salva chinês com dores abdominais em navio Internacional — Foto: Marinha do Brasil/Reprodução

Homem foi levado para hospital em Belém, onde passará por cirurgia. Navio estava a 222 km da costa do Pará.

Um tripulante chinês de 40 anos foi resgatado pela Marinha do Brasil após apresentar sinais de apendicite enquanto navegava em alto-mar. O resgate foi na terça-feira (22) e divulgado nesta quarta (23). O homem segue internado, segundo a Marinha.

O navio mercante Pacific Talent, de bandeira de Hong Kong, estava a cerca de 120 milhas náuticas (aproximadamente 222 km) da costa de Belém, no Pará, quando o socorro foi acionado.

Segundo a Marinha, o homem, identificado como Bingsong Chen, começou a sentir fortes dores abdominais no último domingo (20), quando a embarcação ainda estava no mar territorial da Guiana Francesa.

O comandante do navio chegou a pedir ajuda às autoridades locais, mas, sem apoio logístico em Caiena para a evacuação médica, decidiu seguir viagem em direção a Belém.

Na noite de segunda-feira (21), já em águas brasileiras, o pedido de socorro foi encaminhado ao Serviço de Busca e Salvamento da Marinha. O caso foi avaliado por médicos do Hospital Naval de Belém, que, após análise de um questionário médico preenchido pelo paciente, recomendaram o resgate aéreo imediato.

A operação foi realizada pelo 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte (EsqdHU-41). A aeronave UH-15 Super Cougar decolou da Base Aérea de Belém às 5h20. O tripulante foi içado do navio às 6h56 com o uso de guincho e cesto, recebendo os primeiros atendimentos ainda a bordo.

O helicóptero pousou em Belém às 7h34, onde uma ambulância aguardava o paciente. Ele foi encaminhado ao Hospital Beneficente Portuguesa, onde segue internado e deve passar por cirurgia.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/07:00:20

