Operação Ouro Negro apreende caminhões com minério ilegal em Marabá

A operação “Ouro Negro” foi deflagrada com objetivo de inibir e coibir a extração ilegal de minério, na cidade de Marabá e região. Nas primeiras horas da ação, os agentes apreenderam seis caminhões contendo minérios, armamentos, a exemplo de pistolas e revólveres, além de maquinários e veículos como tratores e outros veículos, que estavam sendo usados para o crime ambiental. O balanço parcial foi divulgado nesta sexta-feira (8).

A ação integrada contou com a participação de equipes de agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, e da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil.

A operação foi desencadeada a partir de denúncias, que mobilizaram as equipes de segurança até o município de Marabá, em uma área da fazenda “Vale dos sonhos”, a fim de coibir e inibir o crime ambiental, como explica o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

A operação ‘Ouro negro’ está sendo desencadeada pelas polícias Civil e Militar, com objetivo de coibir o crime de extração ilegal de minério na região de Marabá. Através de denúncias, nossos agentes conseguiram realizar apreensões importantes, o que demonstra que as forças de segurança do Estado estão atuando muito fortemente para não permitir que os crimes contra o meio ambiente sejam cometidos no nosso território”, destacou o titular da Segup.

Os bens apreendidos, bem como todos encontrados nos locais foram identificados e levados para a delegacia. A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

