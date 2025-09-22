Operação Patrulhão flagra comércio ilegal de cigarros eletrônicos em Novo Progresso

Polícia Civil apreende cigarros eletrônicos durante fiscalização em Novo Progresso

Na noite da última sexta-feira (19), por volta das 23h20, a Polícia Civil de Novo Progresso, em conjunto com demais órgãos de fiscalização, deflagrou a Operação Patrulhão com o objetivo de verificar alvarás, licenças e eventuais irregularidades em estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a inspeção a uma Tabacaria, localizada no centro da cidade, os policiais constataram que a documentação do local estava regularizada junto à Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

Entretanto, no interior do comércio foram encontrados cigarros eletrônicos (vapers), cuja venda é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e enquadrada no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro, que trata de crimes de contrabando.

Os produtos foram imediatamente apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde permanecerão sob custódia. O proprietário do estabelecimento foi intimado a prestar esclarecimentos e poderá responder por crime de contrabando.

A Polícia Civil destacou que operações como essa continuarão a ser realizadas com frequência em Novo Progresso, visando coibir práticas ilícitas e garantir a segurança da população.

A Polícia Civil reforça que operações como esta são fundamentais para a prevenção de infrações penais e a proteção da saúde pública, uma vez que o uso de cigarros eletrônicos envolve riscos e sua venda permanece proibida no país.

