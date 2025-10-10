Operação Pharos 2: homem é preso após ser flagrado com conteúdo de pornografia infantil em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já estava sendo monitorado durante as investigações comandadas pela polícia do Paraná.

Um homem foi preso na manhã desta sexta (10) no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de armazenar material de pornografia infantil. A prisão faz parte das ações da Operação Pharos 2, deflagrada pela Polícia Civil de Palmas, no Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já estava sendo monitorado e contra ele já havia um mandado de busca e apreensão. No momento do cumprimento do mandado, foi identificado no aparelho celular do suspeito um vasto conteúdo de pornografia infantil.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deaca).

Ao g1, o delegado Gilberto Aguiar informou que o suspeito permaneceu calado no momento do depoimento. Foi arbitrada fiança de 10 salários mínimos. O suspeito não fez o pagamento.

Além do aparelho celular, a Polícia Civil apreendeu com o suspeito 2 HDs que serão encaminhados para a Polícia Civil do Paraná para análise técnica.

A operação

A operação Pharos 2 foi deflagrada na manhã desta sexta (10). No total foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em 19 estados e 42 municípios.

A operação tem o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil.

