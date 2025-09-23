Operação Piracema inicia no dia 20 de outubro no Baixo Amazonas com emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional

Foto: Divulgação | Secretário Ualame Machado ao lado do deputado Henderson Pinto e do secretário regional Nélio Aguiar.

Informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, ao deputado federal Henderson Pinto e secretário regional de Governo no Baixo Amazonas, Nélio Aguiar

O Baixo Amazonas será a próxima região do Pará a receber a Operação Piracema, que vai emitir gratuitamente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pescadoras e pescadores profissionais. A medida foi confirmada nesta segunda-feira (22), durante reunião entre o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, o secretário regional de Governo no Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, e o deputado federal Henderson Pinto. O calendário prevê o início dos atendimentos em 20 de outubro.

A ação, lançada pelo Governo do Estado por meio da Polícia Civil, busca facilitar o acesso ao seguro defeso e garantir dignidade a milhares de trabalhadores que dependem da pesca para sobreviver.

“É uma iniciativa fundamental, que vai dar mais dignidade aos trabalhadores da pesca. Menos de 0,5% da população do Pará já tem acesso a esse novo documento, e essa ação vai mudar essa realidade”, ressaltou Henderson Pinto, agradecendo ao governador Helder Barbalho e à vice-governadora Hana Ghassan pelo apoio.

Segundo o secretário Ualame Machado, a emissão da nova CIN será articulada em parceria com prefeituras e órgãos regionais para atender o maior número possível de pescadores. “Nosso esforço é garantir que cada trabalhador tenha seu direito preservado e consiga acessar o seguro defeso sem obstáculos”, afirmou.

Além da versão física, a Carteira de Identidade Nacional também estará disponível em meio digital pelo aplicativo gov.br, oferecendo praticidade e reforço no combate a fraudes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/14:00:00

