Operação policial apreende 130 kg de entorpecente em área de difícil acesso em Cachoeira do Arari, no Marajó

Dois homens foram presos e aproximadamente 130 quilos de entorpecente foram apreendidos — Foto: Ascom/PM

Droga estava escondida dentro de uma embarcação encoberta por galhos e lona. Dois suspeitos foram presos.

Dois homens foram presos e aproximadamente 130 quilos de entorpecente foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar realizada nesta sexta-feira (4) em uma área de mata próxima ao Porto da Balsa, na Vila do Camará, município de Cachoeira do Arari, na região do Marajó.

A ação teve início após uma denúncia anônima recebida por telefone funcional da guarnição, informando sobre movimentação suspeita em uma residência localizada em área de difícil acesso, conhecida por rotas de transporte fluvial clandestino.

Utilizando uma embarcação, os policiais se deslocaram até o local e fizeram uma incursão a pé por uma trilha na mata, onde encontraram dois homens em atitude suspeita, ambos portando mochilas. Segundo a polícia, os indivíduos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.

Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram uma embarcação de médio porte parcialmente coberta por galhos e lona. No interior do barco, foram encontrados quatro sacos plásticos contendo ao todo 100 tabletes de substância com características semelhantes à cocaína. Cada tablete pesava cerca de 1,3 kg.

Além da droga, os policiais apreenderam equipamentos de mergulho, ferramentas especializadas e aparelhos eletrônicos, incluindo rádios comunicadores, GPS sonar, nadadeiras, máscaras e luvas de neoprene, que, segundo a PM, podem ter sido usados no transporte e ocultação do material ilícito.

Os dois suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari, onde foi registrado o flagrante. O caso segue sob investigação.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/09:30:26

