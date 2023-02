Operação policial em Castelo de Sonhos prende 4 homens acusados de crimes sexuais

(Foto:Reprodução) – Crimes foram praticados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023

Uma operação da Polícia Civil, em Castelos de Sonhos, Distrito de Altamira, sudoeste do Pará, resultou na prisão de quatro pessoas acusadas pelos crimes de estupro de vulnerável e atentado à integridade sexual.

A Operação “Potifar” foi deflagrada no dia 14 de fevereiro e começou com a primeira prisão, na cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia para preservar a integridade das vítimas. Para prender o primeiro suspeito a equipe de policiais da Delegacia em Castelo de Sonhos contou com apoio da polícia no estado vizinho. Após a prisão, o homem foi trazido para Castelo, ainda no dia 14. Já no dia seguinte as equipes conseguiram localizar e prender outros três homens.

Clinica

De acordo com as informações repassadas pela polícia, as investigações sobre esses crimes começaram logo após a primeira denúncia. Os crimes foram registrados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Não há informações oficiais se algum caso é de estupro coletivo, mas todos os crimes aconteceram em Castelo de Sonhos. Assim que as denúncias foram levadas à polícia, os casos passaram a ser acompanhados pela Unidade Integrada do Núcleo do Pro paz, com atendimento às vítimas. As investigações mostraram que todas as denúncias eram procedentes. Os quatro presos se encontram à disposição da Justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do Confirma Noticia em 17/02/2023/10:48:51

