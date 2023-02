Operação policial fecha empresas clandestinas de segurança privada no Pará

Apreensões foram feitas durante o fechamento das empresas (Foto:Polícia Federal).

Pistolas airsoft, sprays de pimenta, cassetetes, entre outros materiais, foram apreendidos

Duas empresas clandestinas de segurança privada na cidade de Tucumã, no sul do Pará, foram fechadas em operação da Polícia Federal (PF) que ocorreu na última sexta-feira, 10.

As informações foram divulgadas na manhã desta terça, 14. As empresas não tinham autorização da PF para prestar o serviço.

Na operação, foi lavrado auto de encerramento da atividade e apreendidos materiais que comprovam a atividade de vigilância patrimonial: duas pistolas airsoft, um spray de pimenta, seis rádios e 10 cassetetes.

No momento da abordagem, uma delas fazia segurança em um bar e outra, em uma boate da cidade. Uma das empresas também teria mais de 30 vigilantes, com anúncio de segurança armada. Porém, não foram encontradas armas de fogo e ninguém foi preso. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/10:18:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...