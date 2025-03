Operação policial no MT resulta em confronto e prisão de suspeito de roubo em Novo Progresso (PA); VÍDEO

Foto: Reprodução | A equipe de inteligência da Polícia Militar, com informações cruciais sobre um roubo ocorrido na Comunidade Santa Júlia, em Novo Progresso, no Estado do Pará, no dia 20 de março de 2025, realizou uma operação de vigilância que resultou no confronto com um dos suspeitos envolvidos. O roubo, conforme Boletim de Ocorrência, teve como vítimas três pessoas abordadas por indivíduos armados. Os criminosos subtraíram uma caminhonete Hilux, seis correntes de ouro, outros itens de ouro, além de armas de fogo e uma quantia significativa em dinheiro, que totalizou R$ 9.000 (R$ 5.000 via PIX e R$ 4.000 em espécie).

Após o roubo, a quadrilha se deslocou para a região Norte, passando por Sorriso e, posteriormente, Sinop. Durante a operação de monitoramento, a equipe de inteligência recebeu informações de que alguns dos criminosos estavam no bairro Jardim Araguaia. Com o uso de drones para monitoramento e vigilância terrestre, os policiais identificaram um indivíduo que correspondia às características do suspeito.

No dia 22 de março de 2025, foi possível visualizar o suspeito em uma área isolada, na reserva florestal, utilizando um celular e com uma pistola sobre a coxa. A vítima do roubo no Pará o reconheceu imediatamente. Diante das evidências e da presença da arma de fogo, a equipe policial acionou uma viatura operacional para realizar a abordagem. Segundo informações, a quadrilha planejaria distribuir as armas para os chefes da facção criminosa na cidade naquele dia.

Quando a viatura passou pela residência do suspeito, um dos criminosos fugiu pelos fundos, enquanto o suspeito armado, portando uma pistola, avançou em direção aos policiais. A equipe ordenou que ambos se rendessem, mas o indivíduo que fugiu disparou contra os policiais. Simultaneamente, Alexandro apontou a arma contra a equipe policial, momento em que o 2º SGT PM Caso reagiu, efetuando disparos que atingiram o suspeito na coxa. Ele caiu ao solo e se rendeu.

O suspeito que fugiu pelos fundos foi perseguido pela equipe de inteligência. Durante a fuga, o criminoso, armado com uma pistola preta, efetuou disparos contra os policiais que revidaram a injusta agressão, mas, devido à densidade da área, o fugitivo conseguiu escapar, deixando para trás seu celular. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

O indivíduo detido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico. Segundo os médicos, os ferimentos não eram graves, e o suspeito foi liberado após alta hospitalar. Durante o interrogatório, ele confessou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e revelou que o suspeito que fugiu pela mata era conhecido como “Cauculista”. Ele também afirmou que ambos participaram do roubo no Estado do Pará e que as armas roubadas estavam armazenadas em outro local com um indivíduo identificado como Lucas.

O suspeito foi entregue à Delegacia de Polícia Judiciária Civil com uma lesão na coxa esquerda, onde foi registrado e seguem as providências cabíveis. A investigação continua para localizar os outros membros da quadrilha e apreender os itens roubados.

Fonte: Terra Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/18:08:40

