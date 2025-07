Operação ‘Ponto Crítico’ cumpre mandados de busca e prende suspeito de tráfico em Rurópolis (PA)

Operação Ponto Crítico cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Rurópolis-PA — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Operação contou com a participação da Polícia Civil e da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Operação “Ponto Crítico” deflagrada pelas polícias Civil e Militar no último dia 27, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, e prendeu em flagrante um homem investigado em inquérito de tráfico de drogas.

A operação que aconteceu de forma simultânea em 30 municípios paraenses sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP), como resultado de investigações, teve o intuito de combater e desarticular diversas práticas criminosas, como roubo, furto, homicídio, extorsão, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, descumprimento de medidas protetivas, tentativa de homicídio, lesão corporal, entre outros crimes.

Em Rurópolis, a operação contou com a participação da Polícia Civil das delegacias de Rurópolis e Placas, assim como de policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.

A operação foi desenvolvida com o objetivo de reforçar o cumprimento de mandados de busca e apreensão de crimes recentes que ocorreram no município.

“A operação obteve êxito com a prisão em flagrante de um dos investigados por crime de tráfico de drogas, portando material entorpecente [substância análoga a cocaína], aparelhos celulares e outros objetos relacionados a traficância.

Foram solicitadas ao Poder Judiciário outras medidas cautelares a fim de embasar o inquérito policial que está em andamento e em vias de conclusão”, informou o delegado Ariosnaldo Vital Filho.

O delegado informou ainda que as forças de segurança pública têm intensificado o combate à criminalidade no município de Rurópolis, com bons resultados apresentados à sociedade.

Nos 30 municípios onde foi realizada, a operação “Ponto Crítico” prendeu mais de 100 suspeitos e apreendeu dois adolescentes, drogas e armamentos.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

