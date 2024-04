Operação prende 25 pessoas suspeitas de envolvimento na lavagem de mais de R$ 65 milhões no Mato Grosso

Material apreendido durante a operação — Foto: Polícia Civil

Segundo a polícia, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33 imóveis, sequestro de 45 veículos e bloqueio de 25 contas bancárias.

Vinte e cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento na de lavagem de mais de R$ 65 milhões, na manhã desta terça-feira (2), durante a Operação Apito final, em Chapada dos Guimarães, São José dos Quatro Marcos e Maceió (AL). Segundo a Polícia Civil, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33 imóveis, sequestro de 45 veículos e bloqueio de 25 contas bancárias.

Conforme a investigação, o alvo principal, que saiu recentemente da prisão, utilizava amigos, familiares e advogados, que atuam como ‘laranjas’, para comprar imóveis, comprar e vender carros, e locar veículos com o dinheiro do crime.

A investigação teve início depois que a polícia descobriu que o responsável pelo tráfico de drogas na região do Jardim Florianópolis, após sair da prisão, se tornou tesoureiro de uma facção criminosa e comprou uma grande quantidade de propriedades e veículos, usando dinheiro que passava por contas bancárias e, depois, era transformado em ativos legais para esconder a origem ilegal desses desse dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, foram descobertas compras de inúmeros terrenos, casas e apartamentos, muitos em condomínios de classe média na capital, todos comprados em nome de “testas de ferro”, mas diretamente vinculados com o alvo principal da investigação, além de adquirir veículos por meio de transações que envolvem o uso de garagens de compra e venda de carros, como artifício para ocultar a posse e a propriedade dos automóveis.

Prisões em Maceió

Quatro alvos da foram presos na em Maceió, na sexta-feira (29), entre eles, o chefe do grupo criminoso, enquanto participavam de um jogo de futebol.

Um quinto alvo da operação, advogado e integrante da organização criminosa, que foi a Alagoas para dar assistência jurídica a seu cliente, também foi preso nesta terça-feira (02.04), em Maceió.

