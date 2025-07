Operação prende advogados e servidores do TJ por desvio de R$ 21 milhões

Foto: Reprodução | A reportagem apurou que 11 mandados de prisão estão sendo cumpridos contra advogados e servidores do Judiciário. Além disso, foram expedidos outras ordens judiciais como busca e apreensão e sequestro de bens.

A Polícia Judiciária Civil por meio da Delegacia de Estelionatos deflagrou na manhã desta quarta-feira (30), uma operação que tem o objetivo de desarticular um suposto esquema que estaria desviando de R$ 21 milhões em recursos da Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Por determinação judicial, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra:

Rodrigo, por exemplo, é um dos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB/MT).

Já os alvos de mandados de busca e apreensão são Wagner Vasconcelos de Moraes, Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes, Escritório de advogacia França e Moraes, João Gustavo Ricci Volpato, Flávia de Oliveira Santos Volpato, Luiza Rios Ricci Volpato, Augusto Frederico Ricci Volpato. Julia Maria Assis Asckar Volpato, RV Empresa de Cobranças LTDA, Labor Fomento Mercantil LTDA, Rodrigo Moreira Marinho, Themis Lessa da Silva, João Miguel da Costa Neto, Guilherme Porto Corral, Mauro Ferreira Filho, Keyyly Gonçalves Martinez, Eva da Guia Magalhães, Cláudia Regina Dias de Amorim Del Barco Correa e Denise Alonso.

Em nota encaminhad à imprensa, a OAB informou que está acompanhando as ações e que já soliticou detalhes do inquérito para futura responsabilização dos jurista junto ao Tribunal de Ética da Ordem.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) acompanha desde as primeiras horas desta quarta feira (30), por meio de seu Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), a deflagração de operação policial da Polícia Judiciária Civil, que tem como objetivo apurar desvios na conta única do TJ-MT. A OAB-MT informa ainda que irá requerer informações pormenorizadas acerca da conduta dos advogados envolvidos para que seja instaurada a devida apuração junto ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) e tomadas outras medidas administrativas cabíveis”.

