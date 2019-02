Operação prende ex-servidor por envolvimento em esquema de desvio de dinheiro público em Tucuruí

Foto: Reprodução

Um homem foi preso nesta quinta-feira (21) em uma operação de combate ao desvio de dinheiro público no município de Tucuruí, sudeste do estado. Segundo os agentes, a prisão fez parte da Operação Darvaz, que investigava possíveis desvios de dinheiro público e fraudes no Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Ipaset) e na Prefeitura Municipal.

De acordo com a polícia, o acusado era um ex-funcionário do Ipaset. Além da prisão, os policiais apreenderam computadores, mídias, documentos e telefones celulares. Segundo a polícia, todo material apreendido foi levado para a sede do Ministério Público de Tucuruí, onde será analisado.

Fonte:G1/Pa

