Operação prende mais 2 membros de associação criminosa que retira e revende veículos de locadoras em Belém

Operação ‘Recôndito’ cumpre mandados de prisão em Belém. — Foto: Reprodução / PC-PA

Segunda fase da operação ‘Recôndito’ cumpriu dois mandatos de prisão temporária. Outras duas prisões já ocorreram no início de maio. Prejuízo avaliado é de R$ 500 mil.

Dois homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de integrar uma associação criminosa que pratica furto mediante fraude em continuidade delitiva. O grupo é especializado na retirada e revenda de veículos de locadoras e prática de fraudes no repasse dos veículos.

Agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), cumpriram os dois mandados de prisão temporária na manhã desta quinta-feira (15) em Belém, na segunda fase da Operação “Recôndito”.

O delegado Juliano Correa, diretor da DRFVA, disse que os criminosos atuavam de forma articulada para realizar o crime.

“Eles aliciavam e convenciam terceiros a proceder com a locação mediante recompensa financeira, para posteriormente subtraírem os veículos e repassá-los para receptadores encarregados de vender os automóveis no interior do estado e do país”, explica o diretor.

Ainda segundo Correa, os suspeitos se aproveitavam de que há poucas opções para os casos de não devolução do veículo no prazo estipulado pela empresa.

“Quando não há a devolução do veículo no prazo contratado, a empresa locadora se limita a registrar um boletim de ocorrência de apropriação indébita contra o locatário em várias unidades policiais. Nestes casos, as investigações ocorriam de maneiras isoladas”, explica o delegado.

“Tudo indica que os criminosos subtraíram mais de 40 veículos desde 2012, valendo-se da mesma modalidade de atuação, casos que estão sendo investigados e relacionados ao inquérito”.

Até esta quinta, havia sido comprovado que os envolvidos subtraíram total de 11 carros de propriedade de locadora de veículos com filial em Belém.

A empresa alega prejuízo econômico superior a R$ 500 mil considerando que os automóveis possuem valor de mercado superior a R$ 50 mil.

Operação “Recôndito”

Na primeira fase da Operação “Recôndito”, deflagrada no dia 2 de maio, houve prisão de dois envolvidos. As duas fases resultaram no total de quatro presos e a apreensão de diversos aparelhos celulares, documentos, além de um veículo Audi Q5, um VW/Voyage, e um Hyundai HB20, todos relacionados ao grupo criminoso.

O delegado Vinícius Ulhoa, responsável pelas investigações, ressalta que mais de 20 pessoas que participaram do esquema criminoso devem ser indiciadas pela prática de estelionato.

“Ficou demonstrado que os quatro presos ocupam posição de liderança, sendo responsáveis pelo aliciamento de pessoas e pelo aporte financeiro para a falsa locação dos carros, com o dolo pretérito de subtração, visando a comercialização dos automóveis”, disse.

Os quatro presos já se encontram à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que as investigações devem continuar dentro do prazo legal a fim de identificar receptadores e outros envolvidos no crime.

