Operação prende quatro suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de homicídio no Pará

Foto: Reprodução | A operação começou com intuito de investigar a tentativa de homicídio que ocorreu em fevereiro do ano passado, no terminal rodoviário da cidade

Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (20), no município de Baião, durante a operação “Silêncio” realizada pela Polícia Civil do Pará. De acordo com as investigações, um dos presos responderá por tentativa de homicídio qualificado, enquanto os outros três foram detidos por tráfico de drogas e associação criminosa.

“A operação começou com intuito de investigar a tentativa de homicídio que ocorreu em fevereiro do ano passado, no terminal rodoviário da cidade. Durante as investigações, analisamos imagens das câmeras de segurança e recebemos denúncias anônimas sobre o caso”, explicou o delegado Mhoab Kayan, superintendente regional.

A polícia identificou três suspeitos envolvidos diretamente no crime: o responsável por pilotar a motocicleta usada na fuga após o ataque, o mandante do crime e o autor dos disparos contra a vítima. Ao cumprir um mandado de busca na casa do mandante, os policiais encontraram drogas e materiais relacionados ao tráfico, resultando na prisão dele em flagrante e de mais três homens, que faziam parte da rede de distribuição de entorpecentes na área.

Durante as buscas, a polícia descobriu que o autor dos disparos já havia morrido meses antes. Ele tinha condenações por tráfico de drogas e homicídio e fazia parte de uma organização criminosa.

As equipes continuam em busca do condutor da motocicleta, que segue foragido. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, armas de fogo, munições e drogas. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/12:21:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...