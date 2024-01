Operação prende suspeito de impedir combate ao desmatamento em terra indígena no Pará

Em 2023, foram destruídas pontes para barrar operação contra desmatamento.

A Polícia Federal (PF), prendeu na manhã da última quinta-feira (25), um homem acusado de incitar atos violentos para impedir o combate ao desmatamento na Terra Indígena Ituna-Itatá. O suspeito estava foragido desde a operação “Contra Golpe”, da PF, que visou autores e participantes dos ataques, em setembro de 2023.

Após as investigações apontarem que ele estava morando na casa da namorada, em Marabá, o Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal realizou a prisão, com base em um mandado de prisão preventiva, que veio da Justiça Federal, 1º região. As investigações também apontaram que o suspeito usava o aplicativo WhatsApp para enviar arquivos de áudio para diversos grupos de moradores da Vila Mocotó, localizada nas imediações da TI Ituna-Itatá, e região, no qual incitou explicitamente a prática de atos de violência e ilegalidade, tais como a derrubada de pontes, depredação de bens públicos e confrontos violentos com agentes de segurança.

