Operação prende suspeito de participar da morte de agente penal no Pará

Foto:Reprodução | Erick foi preso munido com um aparelho celular que passará por perícia dos policiais civis.

A Polícia Civil conseguiu prender durante a quarta fase da operação “Corta Fogo”, Erick Mateus Nogueira dos Santos. A prisão foi efetuada, nesta segunda-feira (25), em Belém.

Erick é um dos envolvidos na morte do policial penal Edvando Paes da Costa, em fevereiro de 2024. Erick foi preso munido com um aparelho celular que passará por perícia dos policiais civis.

As investigações apontam que Vitor Ramon Pinheiro Macedo, um dos líderes do Comando Vermelho no Pará foi o mandante do crime, com a ordem partindo dentro do complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o processo de investigação, os policiais tiveram conhecimento de que o mandante do crime mandou destruir todas as provas do delito, o que causou a transferência de Vitor Ramon para um presídio do sistema penitenciário federal.

Ao longo das investigações, a Polícia Civil apreendeu o veículo e arma de fogo utilizadas no crime. Dois suspeitos de participação no crime estão foragidos e são o alvo dos agentes de segurança pública.

A população pode ajudar nas investigações através do disque denúncia: 181 com o sigilo garantido.

