Operação prende suspeitos de envolvimento na morte de 11 jovens em Sorriso (MT)

Delegacia de Polícia de Sorriso — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso

As ordens judiciais foram cumpridas em Sorriso, Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande.

Dez mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (28), contra suspeitos de cometer 11 homicídios em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, entre julho de 2022 a abril deste ano. A ação é realizada pela Polícia Civil, durante a Operação Balística.

De acordo com a polícia, as ordens judiciais são cumpridas em unidades prisionais de Sorriso, Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande, contra pessoas que já estão presas por outros crimes.

A investigação reuniu informações de diversos homicídios que aconteceram com o uso de armas de fogo. Com isso, foi requisitado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) o exame balístico das armas apreendidas, e o resultado indicou que essas armas estavam relacionadas com as utilizadas nos crimes.

Veja quem são as vítimas:

Guilherme Kauan de Almeida Silva, 19 anos – julho de 2022

Fredy Henrique Ferreira Testa, 21 anos – julho de 2022

Douglas da Silva Costa, 24 anos – julho de 2022

David Pereira dos Santos, 15 anos – agosto de 2022

Leonardo Fabrício Pires dos Santos, 18 anos – agosto de 2022

Evandro Ribeiro, 25 anos – setembro de 2022

João Vitor Henrique Rodrigues, 18 anos – novembro de 2022

Douglas Oseias dos Santos Silva, 21 anos – novembro de 2022

Igor Gabriel Costa Macário, 20 anos – novembro de 2022

David Bezerra Silva, 19 anos – dezembro de 2022

Gabriel Alves Moura, 14 anos – abril de 2023

