Operação resgata 18 pessoas em situação análoga à escravidão em Uruará, no PA

Os dois empregadores entraram em acordo para pagar as verbas trabalhistas devidas e rescisórias e indenizações por danos morais. As irregularidades trabalhistas e de saúde e segurança constatadas nos estabelecimentos rurais resultaram na lavratura de 93 autos de infração.

Segundo a auditoria-fiscal, o empregador reconheceu os vínculos de emprego e pagou as verbas rescisórias, além disso firmou TAC com obrigações, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A operação foi realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) do Ministério da Economia, com apoio da Defensoria Pública da União (DPU) e Polícia Federal.

Uma operação flagrou 18 trabalhadores em situação análoga à escravidão, em duas fazendas no município de Uruará, sudoeste do Pará. Os trabalhadores viviam sem água potável e água limpa para higiene e preparo de alimentos; sem segurança; ficavam próximo a substâncias inflamáveis, dentre outros problemas. A operação foi realizada entre os dias 10 e 19 de setembro.

