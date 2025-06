Operação Revista Geral é iniciada pela Seap nas unidades penais do Pará

(Foto: Reprodução) – Para reforçar a segurança e garantir a tranquilidade de servidores e internos, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), iniciou na última quarta-feira (18) a Operação Revista Geral, que seguirá até a próxima segunda-feira (23), abrangendo as 54 unidades penais do estado.

Coordenada pela Secretaria Adjunta de Gestão Operacional (SAGO), a ação foi acompanhada de perto pelo titular da pasta, Ringo Alex Rayol Frias, que destacou o caráter preventivo da operação. “Essa é uma iniciativa que fortalece o controle das unidades prisionais e garante segurança tanto para os operadores do sistema quanto para os próprios custodiados”, afirmou o secretário.

As ações se concentraram inicialmente no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, com vistorias minuciosas em celas, blocos e em revistas pessoais. Para esta edição, o horário de início foi alterado, iniciando por volta de 14h e seguindo até às 19h30. “Realizamos a operação de maneira mais cautelosa e detalhada, para verificar as condições das unidades e neutralizar possíveis ocorrências”, completou Ringo Alex.

A operação contou com a participação de policiais penais das próprias unidades e efetivos especializados da Seap, como o Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e o Núcleo de Operações com Cães (NOC), que utilizou três cães farejadores durante as buscas.

Segundo o diretor-geral do Complexo de Santa Izabel, Sargento PM Jefferson Leite, nenhuma ocorrência ilícita foi confirmada durante a ação. “Essa revista fortalece nossos procedimentos internos e demonstra a atuação firme do Estado, sempre dentro da legalidade, garantindo a integridade física e psicológica dos custodiados”, afirmou.

A comandante do GAP, policial penal Almeida, destacou que o trabalho também foi realizado em unidades localizadas em Marabá, Vitória do Xingu e Paragominas, totalizando 22 operadores envolvidos. “Foi mais uma operação bem-sucedida, sem intercorrências e em conformidade com os procedimentos oficiais”, pontuou.

Na Unidade de Custódia e Reinserção IV, uma das 11 vistoriadas no dia, o diretor Edvaldo Souza ressaltou a importância das ações preventivas em períodos prolongados de feriados.

“Esse trabalho garante que possamos atuar com excelência, mantendo a segurança interna e evitando qualquer tipo de situação ilícita”, concluiu.

A Operação Revista Geral segue em andamento, com foco no fortalecimento da segurança e na manutenção da ordem no sistema penitenciário paraense.

