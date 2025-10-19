Operação ‘Termite’ apreende máquinas e investiga comércio ilegal de madeira na Floresta Nacional do Trairão, no Pará

Foto>Reprodução/Divulgação ICMBio) – Máquinas usadas para extração ilegal de madeira foram apreendidas durante a operação “Termite”, que combate o desmatamento e o garimpo ilegal em unidades de conservação no sudoeste do Pará. Além disso, os agentes identificaram fraudes em serrarias que comercializam madeira retirada ilegalmente de áreas protegidas.

A ação também flagrou atividades de mineração ilegal em uma reserva extrativista e na Floresta Nacional do Trairão. As irregularidades na comercialização de madeira e na extração mineral mostram o avanço das práticas ilegais na região.

A operação está em andamento e envolve o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Força Nacional, o Ibama e a Polícia Federal, que realizam o mapeamento dos processos de extração e investigação das fraudes, especialmente sobre a suposta falsificação de créditos para legalizar a madeira.

Não há prazo para o encerramento da operação.

Fonte: G1/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/08:46:41

