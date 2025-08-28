Operações avançam no combate ao crime no setor de combustíveis

(Foto>Reprodução) -O Instituto Combustível Legal (ICL) manifesta seu total apoio às operações em andamento desta quinta-feira (28/8) contra a presença do crime organizado no setor de combustíveis. Por exemplo, somente a Carbono Oculto foca em 350 alvos com mandados de prisão, busca e apreensão em sete estados brasileiros para desarticular um esquema criminoso no setor de combustíveis.

Existem suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato., reforçando a necessidade de a sociedade estar atenta à expansão do crime organizado em setores formais, seguindo o exemplo da máfia pelo mundo.

O ICL parabeniza pela ação o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Ministério Público Federal (MPF) – por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), das Polícia Federal, das Civil e Militar de São Paulo, além da Receita Federal.

Além de lavar dinheiro ilícito e afetar diretamente a segurança pública, a atuação do crime no setor impacta diretamente a arrecadação de impostos e as políticas públicas, a concorrência entre os bons operadores do setor e o dia a dia dos milhões de motoristas que compram combustível diariamente.

“Temos alertado para a entrada do crime organizado no setor de combustíveis nos últimos anos, causando enormes prejuízos econômicos e sociais. Acreditamos que esta operação pode ser um marco em nossa sociedade para deixar claro, através de ações, que o Brasil não está disposto a tolerar práticas ilícitas. Reforçamos também a urgência na aprovação de leis que punam, de forma exemplar, devedores contumazes e quem mais buscar brechas para atuar de forma ilegal”, afirma o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Kapaz.

A ação ainda reforça a importância dos setores público e privado atuarem juntos, e de forma colaborativa, na identificação e combate a práticas irregulares.

