Operações em três municípios resultam em prisões por tráfico de drogas no oeste do Pará

Entorpecentes encontrados em operações realizadas pela polícia no oeste do Pará — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ações da Polícia Militar e investigações da Polícia Civil levaram à prisão de sete pessoas e à apreensão de um menor; entorpecentes e objetos usados no crime foram recolhidos.

O delegado Fábio Amaral divulgou o balanço das últimas ações da Polícia Civil e da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região oeste do Pará de quarta (23) para quinta (24). As ocorrências foram registradas nos municípios de Belterra, Santarém (nos bairros Salvação e São Francisco) e Mojuí dos Campos, resultando em nove prisões e uma apreensão de um adolescente.

No município de Belterra, quatro homens foram presos após uma abordagem da Polícia Militar. Um dos suspeitos foi parado na rua, e os policiais o acompanharam até sua residência em busca de documentos. No local, encontraram outros três homens embalando entorpecentes. Além da cocaína, os policiais apreenderam celulares e cartões bancários.

No bairro Salvação, em Santarém, um menor foi apreendido e um homem foi preso por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o adolescente foi flagrado com os entorpecentes, mas informou que apenas fazia a entrega. A área já era monitorada como ponto de venda de drogas, e um policial à paisana se passou por cliente para efetuar a prisão.

No bairro São Francisco, também em Santarém, uma denúncia anônima levou à prisão de um suspeito de fazer entregas de drogas. A Polícia passou a monitorá-lo e, ao sair para realizar uma entrega, ele foi interceptado. O suspeito foi identificado pela motocicleta que usava, e em sua residência os agentes encontraram mais entorpecentes.

Em Mojuí dos Campos, outro suspeito foi preso com material entorpecente. Ele estava há apenas 10 dias em liberdade, beneficiado por um alvará de soltura. A prisão aconteceu após a polícia observar um grupo de pessoas se dispersando repentinamente na presença da viatura. A atitude levantou suspeitas e, na abordagem, os entorpecentes foram encontrados.

As ações seguem integradas entre Polícia Civil e Militar, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e promover maior segurança na região.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/08:13:44

