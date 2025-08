Operadora nega que Starlink terá internet grátis no Brasil; entenda

(Foto: Ssi77/Shutterstock) – Conexão não chegou ao Brasil

Errata: ao contrário do que publicamos anteriormente, o serviço de internet da Starlink não está disponível para celulares no Brasil. Por ora, a conexão foi liberada apenas para clientes do serviço T-Mobile, nos Estados Unidos.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta sexta-feira (01) que a empresa de Elon Musk não tem autorização para oferecer este tipo de conexão no Brasil.

Serviço foi liberado apenas nos EUA

Desde quinta-feira (31), a Starlink liberou o acesso gratuito para celulares de clientes da operadora americana T-Mobile.

O serviço é chamado Direct to Cell, com promessa de conexão de alta velocidade em qualquer lugar, mesmo em áreas mais remotas. Inicialmente, é possível compartilhar localização, e enviar e receber mensagens de textos.

E no Brasil?

Ao contrário do que publicamos anteriormente, o acesso não foi liberado para celulares no Brasil. O Olhar Digital entrou em contato com as empresas envolvidas e com a Anatel para mais informações sobre o caso.

A tecnologia Direct to Cell (ou Direct to Device) pode representar um avanço significativo na cobertura de telefonia móvel. Reconhecendo esse potencial, a Agência tomou a iniciativa de promover um ambiente propício à experimentação dessa tecnologia, estabelecendo um Sandbox regulatório que favorece arranjos técnicos nesse sentido. Cabe ressaltar, contudo, que a prestação do serviço móvel no Brasil é regulamentada e requer a obtenção de outorga específica, bem como autorizações para uso das radiofrequências destinadas à modalidade celular. Até o presente momento, a Starlink não possui diretamente essas licenças necessárias.

