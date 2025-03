Operário embriagado mata colega de profissão durante brincadeira de soco mais forte

Jason Thomas (à esquerda) matou Liam Morgan-Whittle em brincadeira de soco mais forte — (Foto: Reprodução/Dyfed-Powys Police)

Galês Liam Morgan-Whittle morreu logo na primeira rodada, sem chance de golpear o oponente

Jason Thomas (à esquerda) matou Liam Morgan-Whittle em brincadeira de soco mais forte

Um operário da construção civil britânico admitiu ter matado acidentalmente um colega de profissão durante brincadeira de soco mais forte. A ideia era que quem suportasse mais os golpes com os punhos se sairia vencedor da disputa.

Tudo começou quando, na casa de um amigo em comum, Jason Thomas, de 40 anos, e Liam Morgan-Whittle, de 22, começaram a se gabar que tinham mais resistência a socos, de acordo com a Promotoria de Dyfed-Powys (País de Gales). Os dois haviam trabalhados juntos em algumas obras na região.

Jason, que estava embriagado e havia consumido cocaína, deu dois socos no rosto de Liam, que caiu inconsciente.

“Infelizmente, apesar dos esforços dos serviços de emergência, Liam Morgan-Whittle morreu após sofrer ferimentos catastróficos na cabeça com dois socos”, declarou o promotor.

Ele sofreu uma hemorragia no cérebro e teve uma parada cardíaca. Apesar dos esforços de paramédicos, Liam não resistiu. O incidente ocorreu em março de 2023.

Na segunda-feira (3/3), Jason foi condenado a 2 anos e meio de prisão pelo jogo mortal.

Michael Davies, o dono da casa onde os operários estavam, contou que Liam, que também havia tomado bebida alcoólica, teria aceitado ser golpeado primeiramente.

O advogado de defesa, John Hipkin, sustentou que homas “nunca teve a intenção” de machucar o outro homem no mútuo “jogo soco por soco”.

