Oportunidade de Negócio – Vendo uma Joia em Novo Progresso

(Patrocinado) -Área rural com 1382,78 hectares e/ou 571,4 alqueires, localizada a 30 quilômetros da cidade de Novo Progresso, pela rodovia BR 163 (Cuiabá/Santarém), distante 10 km da BR 163, servida por estrada municipal de excelente topografia e trafegabilidade. Frigorifico de bovinos na BR 163 a 1 km da entrada da estrada de acesso.

Terra em área branca (não faz parte de reserva, parque, floresta, assentamento ou qualquer outra). Terra plana, fértil, o que se presta para qualquer atividade, criação ou plantação mecanizável, com rede de energia elétrica da equatorial e motor, Internet, alguns animais, trator com implementos de uso de campo.

Documentação em meu nome, há 21 anos, completamente livre de multas, embargos, ou outra qualquer.

Interessados, favor entrar em contato com o proprietário pelo telefone privado meu celular (62) 9929 22500.

Abaixo segue algumas imagens da fazenda

