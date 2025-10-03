Órgãos de segurança alinham plano para o 45º Círio de Nazaré em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | O encontro reuniu a diretoria do evento, representantes da Igreja Católica e órgãos de segurança pública para definir o plano operacional das romarias

A segurança dos fiéis que participarão do 45º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Marabá, nos dias 18 e 19 de outubro, foi o tema de uma reunião realizada na manhã de quinta-feira (2), no auditório da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. O encontro reuniu a diretoria do evento, representantes da Igreja Católica e órgãos de segurança pública para definir o plano operacional das romarias.

A reunião foi coordenada pelo diretor de Segurança do Círio, Walter Moraes Júnior, e contou com a presença do bispo da Diocese de Marabá, dom Vital Corbelini.

O objetivo principal foi alinhar estratégias de prevenção e garantir que os fiéis possam participar das procissões com segurança.

Dois pontos concentraram maior atenção: o controle do trânsito e a segurança da procissão fluvial, uma das tradições mais marcantes da festividade.

Segundo Walter Júnior, as embarcações de apoio farão cordões de isolamento para proteger os romeiros, e será obrigatória a utilização de coletes salva-vidas em todas as embarcações. Também foi feito um alerta para que não haja superlotação.

No trânsito, o planejamento inclui a atuação de 12 agentes e 5 viaturas do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), responsáveis pela organização do fluxo durante as diversas romarias, como a Ciclo-romaria e a Moto-romaria.

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) e a Guarda Municipal de Marabá também participarão da operação.

Além do Exército Brasileiro, que sediou o encontro, estiveram representados a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento Municipal de Segurança Patrimonial. A Polícia Militar, embora ausente na reunião, já confirmou presença no esquema de apoio ao evento.

Dom Vital Corbelini abençoou a iniciativa e ressaltou a importância da cooperação. Para ele, o Círio deve ser um sinal de esperança para a população local e para os romeiros de outras cidades que participarão da festividade.

Uma nova reunião de alinhamento está marcada para 13 de outubro, quando será finalizado o plano de segurança.

Realizado uma semana após o Círio de Belém, o de Marabá chega à sua 45ª edição em 2025. Além da caminhada pelas ruas da cidade, a procissão fluvial pelo Rio Tocantins é um dos destaques da programação, exigindo atenção especial no planejamento de segurança. (Portal Debate)

Fonte: Portal Debate

