Órgãos de segurança atuam em conjunto para proteger público no Festejo Junino de Marabá

(Foto: Reprodução) – As vias próximas ao evento são isoladas a partir das 18h, para contribuir para um fluxo mais seguro.

Com um público que cresce a cada noite, o 38º Festejo Junino de Marabá exige atenção redobrada na questão da segurança. Para garantir o bem-estar de quem participa da festa, órgãos de proteção e segurança do município atuam de forma integrada, reforçando a presença nas áreas de maior circulação e assegurando que todo o evento siga com tranquilidade e alegria.

Entre os órgãos que atuam diariamente na segurança do evento está o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU), a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o DMSP que marcam presença para garantir a segurança dos brincantes e da população em geral, durante o festejo. As vias próximas ao evento são isoladas a partir das 18h, para contribuir para um fluxo mais seguro.

Segundo o agente Péricles Mathias, cerca de 30 agentes de trânsito estão divididos em 10 equipes que atuam diretamente na organização e monitoramento do tráfego nos arredores do Festejo.

“Até agora, graças a Deus, não tivemos nenhum incidente aqui na área do evento. E os condutores também estão de parabéns, obedecendo e respeitando a sinalização que a gente colocou ao longo da via”, ressalta o agente Péricles Mathias.

A Guarda Municipal de Marabá (GMM) também marca presença no festa, com atuação estratégica em conjunto com os demais órgãos de segurança. São cinco equipes com cerca de 15 agentes, atuam espalhados pelo espaço do festejo. O agente Divino Maia, conta que o planejamento da corporação começa com pelo menos 90 dias de antecedência, envolvendo vistorias no local, definição de estratégias e articulação com outros setores.

“A GMM, junto com os outros órgãos, faz esse trabalho de segurança para que o evento ocorra sem nenhum tipo de intercorrência, evitando furtos e garantindo um ambiente agradável para todos. Venha brincar, aproveitar esse momento lindo feito pra Marabá. A gente está aqui para apoiar e garantir a segurança de todos”, conclui.

O Departamento Municipal de Segurança Patrimonial (DMSP) também tem papel fundamental na proteção da estrutura e na segurança do público presente no Festejo. De acordo com o supervisor Roberto Ribeiro, mais de 20 agentes patrimoniais atuam por noite, distribuídos por todo o espaço da festa.

“Estamos posicionados atrás do palco, na lateral, na ronda e nas tendas, atuando para evitar depredações, furtos e garantindo a organização do ambiente. A população aproveite para curtir a festa com segurança e com muita educação”, explicou.

Além de proteger estruturas como barracas, cadeiras e equipamentos, os agentes também colaboram com a Guarda Municipal e o DMTU em situações que exigem reforço.

A atuação dos bombeiros civis também é essencial para garantir a segurança durante o Festejo Junino. De acordo com o bombeiro André Lima, o trabalho da equipe é voltado principalmente para a prevenção, evitando que pequenas situações se agravem.

“A melhor forma de evitar qualquer situação durante o festejo é a prevenção. Esse é o primeiro ato do bombeiro civil aqui dentro do evento”, afirmou.

Com um efetivo de 10 bombeiros atuando nas 10 noites, a equipe atua nos bastidores da arena, prestando os primeiros socorros a brincantes e ao público em geral, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. A equipe ajuda na hidratação dos brincantes e, em casos mais graves, encaminha direto para a equipe de enfermagem e, se persistir, ao Hospital Municipal. Equipados com pranchas rígidas e contando com ambulância disponível todas as noites, os bombeiros chegam a atender de 10 a 20 ocorrências por noite, especialmente envolvendo quadrilhas do Grupo A, que exigem mais fisicamente dos dançarinos.

André ainda faz um alerta: “Evitem subir nas arquibancadas alcoolizados, cuidem da alimentação e da hidratação. Isso faz toda a diferença na segurança de todos.”

A Polícia Militar reforça sua atuação no Festejo Junino com um esquema de segurança. Segundo o capitão Williames Costalat, a corporação trabalha com três modalidades de policiamento: viaturas de quatro rodas, patrulhamento a pé e motopatrulhamento. Além disso, um box policial foi instalado estrategicamente dentro do espaço da festa para servir de apoio direto à população.

“Se alguém quiser comunicar algum furto, briga ou situação suspeita, pode procurar o nosso box. Estamos aqui para atender, registrar e tomar as providências necessárias”, explicou o capitão. Embora nenhuma ocorrência relevante tenha sido registrada até o momento, a presença ostensiva da PM é constante. “A Polícia Militar está aqui justamente para servir e proteger. Nosso recado é que o público venha para se divertir, porque a segurança está garantida”, completou.

Com a parceria entre os diversos órgãos de segurança, o 38º Festejo Junino de Marabá segue com alegria e tranquilidade. A presença coordenada das equipes é essencial para que o público aproveite cada noite com segurança, reforçando a tradição do festejo como um espaço familiar e de celebração cultural.

Fonte: Mateus Souza – Prefeitura de Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/17:19:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...