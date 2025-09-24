Órgãos Públicos têm direito à isenção de pedágio em rodovias do Pará; confira as regras

Pedágio em rodovia no Pará. — Foto: Divulgação / Rota do Pará

Agência de Regulação explica regras e procedimentos para veículos oficiais na Alça Viária e outras praças.

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou que os órgãos públicos estaduais, municipais e federais, além de secretarias, autarquias e fundações, têm direito à isenção do pedágio em quatro praças nas rodovias do Pará.

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) detalhou como garantir o benefício corretamente.

Praças onde a cobrança está em vigor

A cobrança está em vigor desde 15 de agosto e ocorre nas seguintes praças de pedágio:

Praça 01 – PA-150, km 52,6 (entre Nova Ipixuna e Jacundá)

Praça 02 – PA-150, km 112,8 (entre Jacundá e Goianésia do Pará)

Praça 07 – PA-252, km 31,9 (entre Tailândia e Abaetetuba)

Praça 08 – Alça Viária, km 22,0 (entre Barcarena e Belém)

Motocicletas têm trânsito livre em todas as praças.

Como garantir a isenção para veículos oficiais

O diretor-geral da Artran, Luciano Dias, explica que veículos oficiais devem ter placas no padrão antigo (fundo branco com caracteres pretos) ou no modelo Mercosul (fundo branco com caracteres azuis).

“Após o cadastro do órgão, os veículos devem passar pelas cabines manuais e o motorista informar que pertence a um órgão público. A equipe confirma no sistema e libera a passagem,” detalhou Dias.

As catracas automáticas, por sua vez, são destinadas apenas a veículos com TAG de pagamento.

Regras para veículos locados

Para veículos locados por órgãos públicos, a isenção não é automática. É necessário:

Enviar pedido formal para o e-mail cca@rotadopara.com.br, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência.

A mensagem deve conter o assunto: “Solicitação de Isenção de Veículos Locados – [Nome do Órgão]”.

Anexar cópia do CRLV, contrato de locação (quando aplicável), e um requerimento com as informações do veículo (marca, modelo, ano, cor) e dados do responsável.

Autarquias e fundações públicas devem também anexar norma legal ou registro civil conforme o caso.

Contatos para mais informações

Órgãos públicos podem buscar esclarecimentos nos canais oficiais:

Artran: ouvidoria@artran.pa.gov.br | (91) 98418-6173

Rota do Pará: ouvidoria@rotadopara.com.br

