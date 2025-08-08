Oriximinaense Antonieta Mileo é promovida desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará

Antonieta Maria Ferrari Mileo foi promovida a desembargadora do TJPA — Foto: Divulgação

Aos 53 anos, Antonieta Maria Ferrari Mileo torna-se a Desembargadora mais jovem do atual colegiado do TJPA.

Após 29 anos de dedicação à magistratura no Estado do Pará, a juíza de carreira Antonieta Ferrari Mileo foi promovida ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A escolha foi realizada por votação entre os Desembargadores integrantes da Corte estadual, que reconheceram seu mérito, competência e trajetória exemplar no poder judiciário paraense.

Natural de Oriximiná, no oeste do Pará, Antonieta iniciou sua carreira na magistratura aos 23 anos, ao ser aprovada em concurso público. Com apenas 24 anos, assumiu o cargo de juíza titular da comarca de Faro, também no oeste paraense, em outubro de 1996. Em 1999, foi promovida à segunda entrância e transferida para a comarca de Santarém, onde atuou por cinco anos.

Em seguida, foi titular da comarca de Ananindeua e, em 2006, alcançou a promoção para a comarca da capital, Belém. Ao longo de sua carreira, construiu uma reputação sólida, marcada por seriedade, equilíbrio, responsabilidade e profundo compromisso com a Justiça.

Aos 53 anos, Antonieta Maria Ferrari Mileo torna-se a Desembargadora mais jovem do atual colegiado do TJPA. Sua nomeação representa não apenas a consagração de uma carreira construída com mérito, mas também um feito histórico: ela é a primeira oriximinaense a ocupar uma cadeira no mais alto posto da magistratura estadual.

A conquista de Antonieta Mileo é motivo de orgulho para a cidade de Oriximiná, e inspiração, especialmente as mulheres que sonham com uma carreira na Justiça.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

