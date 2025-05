Orkut vai voltar? Fundador da rede social revela planos e gera expectativa nos fãs

Foto: Reprodução | O retorno de uma rede promete mexer com a memória afetiva de quem viveu a “era de ouro” do Orkut.

O Orkut, rede social que marcou gerações no Brasil, pode estar prestes a ganhar uma nova versão. A notícia veio do próprio criador da plataforma, Orkut Büyükkökten, que recentemente confirmou estar desenvolvendo um novo projeto que promete resgatar a essência das redes sociais mais humanas e focadas em conexões reais.

Desde que o site oficial do Orkut foi reativado em 2022, com a mensagem misteriosa “Vejo você em breve”, a curiosidade sobre um possível retorno não parou de crescer. Agora, essa possibilidade ganhou ainda mais força após uma postagem do próprio Orkut, que explicou que está trabalhando em uma nova rede social com foco em comunidades, amizades verdadeiras e ambientes livres de ódio.

Apesar do entusiasmo, o engenheiro não confirmou que o nome da nova plataforma será Orkut. No entanto, garantiu que está reunindo toda a experiência adquirida desde os tempos do Orkut original — lançado em 2004 e encerrado em 2014 — para oferecer algo ainda mais positivo e acolhedor. A proposta é usar inteligência artificial e aprendizado de máquina para estimular interações saudáveis e combater discursos de ódio e desinformação.

Agora vai?!

Essa não é a primeira tentativa de Orkut Büyükkökten em criar uma rede social depois do encerramento da famosa plataforma. Em 2016, ele lançou o Hello, com proposta semelhante de promover conexões positivas. No entanto, a rede não teve adesão suficiente e foi encerrada em 2020.

O criador afirma que as grandes redes sociais atuais falharam em manter a essência da socialização. Segundo ele, essas plataformas priorizam algoritmos que incentivam o engajamento pelo conflito, pelas polêmicas e pela desinformação. Sua missão, agora, é criar um espaço que celebre a empatia, as amizades verdadeiras e os interesses em comum.

Ainda não há data oficial de lançamento, nem detalhes sobre o nome, funcionalidades específicas ou design da nova rede. Porém, Orkut assegura que o projeto está avançado e que haverá em breve novidades. Fato é que, se a nova plataforma conseguir unir a nostalgia das comunidades, dos depoimentos e dos recados com a tecnologia atual, ela tem tudo para conquistar novamente o coração dos brasileiros.

