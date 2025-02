Oruam é preso em flagrante por abrigar foragido em sua casa

Rapper Oruam detido em operação policial no Rio de Janeiro | Divulgação

Rapper Oruam é preso no Rio de Janeiro por esconder foragido. Investigação também apura disparo de arma em 2024. Confira detalhes!

O universo do rap brasileiro foi sacudido nesta quarta-feira (26) com a prisão do rapper Oruam. Conhecido por inúmeras polêmicas, o artista agora se vê envolvido em mais uma grave investigação policial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o cantor em flagrante após encontrarem em sua casa um foragido da Justiça, acusado de integrar uma organização criminosa.

O episódio adiciona mais um capítulo à já conturbada relação de Oruam com as autoridades. Além da prisão desta quarta, ele também está na mira da polícia por um disparo de arma de fogo ocorrido em dezembro de 2024, no interior de São Paulo. A operação que levou à sua detenção envolveu agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao rapper e a sua mãe, Márcia Nepomuceno – que, vale lembrar, é esposa de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho.

Prisão em Flagrante

Durante a ação desta manhã, os policiais encontraram um indivíduo com mandado de prisão em aberto na residência de Oruam. O cantor foi autuado por favorecimento pessoal, crime previsto no Código Penal por ajudar a esconder um criminoso da Justiça.

Conduzido à delegacia, Oruam precisará prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele pode assinar um termo circunstanciado e ser liberado ou, caso se recuse, permanecerá preso.

Investigações e mandados de busca

Além da prisão, a Polícia Civil segue investigando o envolvimento de Oruam no disparo de arma de fogo ocorrido no final do ano passado. Segundo as autoridades, o rapper teria colocado a vida de diversas pessoas em risco ao efetuar o tiro. O objetivo da operação é encontrar a arma utilizada, bem como outros materiais que possam ajudar a identificar seu verdadeiro dono.

A busca foi realizada tanto na casa de Oruam quanto na residência de sua mãe. A relação familiar do cantor com um dos chefes do Comando Vermelho aumenta as especulações sobre seus vínculos e o que mais pode surgir durante as investigações.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/12:47:18

