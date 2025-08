Oruam é transferido para cela coletiva de penitenciária no Complexo de Bangu, no Rio

O rapper Oruam — Foto: Reprodução / Redes sociais

A mudança aconteceu depois de uma nova audiência de custódia, realizada nessa segunda-feira (4).

O rapper Oruam foi transferido para uma cela coletiva de uma penitenciária no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A mudança aconteceu depois de uma nova audiência de custódia, realizada nessa segunda-feira (4). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a cela para onde Oruam foi levado é a mesma onde criminosos do Comando Vermelho estão detidos.

O cantor se entregou à polícia no último dia 22, após a Justiça do Rio emitir um mandado de prisão preventiva.

Oruam foi indiciado por sete crimes, entre eles, tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, ele impediu a apreensão de um adolescente procurado por tráfico e por roubo na noite anterior à prisão.

No dia 30 de julho, Oruam e um amigo dele, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, se tornaram réus por tentativa de homicídio qualificada.

Segundo a denúncia, após a apreensão do adolescente, os dois denunciados e outros indivíduos não identificados passaram a lançar pedras contra os policiais de uma altura de 4,5 metros, da varanda da casa de Oruam. Um dos agentes foi atingido nas costas, e outro precisou se abrigar atrás da viatura.

O Ministério Público sustenta que os réus agiram com dolo eventual, assumindo o risco de matar os agentes, e destaca que as pedras lançadas pesavam quase 5 quilos, com capacidade de causar ferimentos letais.

Fonte: CBN

