Os negócios entre Ciro Nogueira e o dono do Tigrinho

(Foto: Reprodução) – As transações aparecem nos relatórios financeiros recebidos pela CPI das Bets

A piauí teve acesso aos relatórios sobre transações financeiras suspeitas que a CPI das Bets recebeu durante os sete meses em que funcionou – e seu conteúdo mostra suspeitas relações de negócios entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o empresário Fernando Oliveira Lima, dono da 7Games.bet, a quinta casa de apostas online mais popular do Brasil, com 120 milhões de acessos mensais. Uma das operações analisadas pelo Coaf, o órgão do Ministério da Fazenda que combate a lavagem de dinheiro, mostra que Fernandin, como é conhecido, comprou três apartamentos no bairro de São Cristóvão, em Teresina, em um edifício construído pela Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis.

A história é parte de uma reportagem de Alessandra Medina e João Batista Jr., publicada na edição de julho da piauí. “Nunca ouvi falar dessa compra”, disse Ciro Nogueira à revista quando indagado sobre a transação imobiliária. “Não tenho nada a ver com isso.” O senador afirmou que sua família é dona da empresa, da qual ele também é sócio, mas a administração cabe a seu irmão.

Em outras transações, ocorridas entre dezembro de 2023 e setembro do ano passado, Fernandin remeteu 625 mil reais para Victor Linhares de Paiva, ex-assessor de Ciro Nogueira. Depois de ser abordado pela piauí, o senador disse que procurou o ex-assessor para entender a transação. “Ele me disse que foi um relógio que ele vendeu para Fernandin. Eu ainda disse: ‘Relógio caro esse!’ E ele me disse que era um Richard Mille e que estava tudo no Imposto de Renda dele e do Fernandin.”

O mesmo ex-assessor, no mesmo período entre 2023 e 2024, transferiu mais de 30 mil reais para a conta do próprio senador. Ciro Nogueira disse: “Eu desisti da viagem [para Capri, na Itália] e transferi para Victor a reserva [do hotel] que já estava paga, e ele me ressarciu”, disse o senador. Em 2020, o ex-assessor Victor Paiva concorreu a vereador em Teresina pelo Progressistas, partido de Ciro Nogueira. Teve 3 426 votos e virou suplente. Hoje, é secretário do prefeito de Teresina.

Os relatórios do Coaf aos quais a piauí teve acesso não foram incluídos no relatório final da CPI. Por receio das ameaças que vinha recebendo, a senadora Soraya Thronicke, relatora da CPI, decidiu não incluir os dados oficiais. Na fotografia geral, os relatórios financeiros mostram que o patrimônio de Fernandin, que introduziu o famoso jogo do Tigrinho nas apostas online no país, deu um salto enorme entre 2022 e 2023: passou de 36 milhões para 143 milhões de reais, crescimento de 300%. O documento que encerrou a CPI afirma que sua fortuna contém “indícios de incompatibilidade patrimonial e ausência de comprovação da origem lícita dos recursos”.

As suspeitas estão em operações como a compra de uma sala comercial de quase 500 m2 em Alphaville, nos arredores de São Paulo. Fernandin pagou 3,7 milhões de reais por ela. O curioso é que o valor venal atribuído ao imóvel era de apenas 450 mil reais. Ao constatar tamanha diferença entre o valor pago e o valor venal, o cartório de Barueri, onde fica Alphaville, comunicou a operação atípica ao Coaf. A piauí teve acesso à matrícula do imóvel e descobriu uma curiosidade. Três meses depois da compra por 3,7 milhões, a sala foi transferida à OIG Capital, de propriedade do próprio Fernandin, por nada menos que 7 milhões de reais. A valorização, de 88% em três meses, fortalece a suspeita de que a transação é parte de uma operação de lavagem de dinheiro.

Já se sabia que Ciro Nogueira e Fernandin são amigos. Na noite de 22 de maio passado, por exemplo, o senador embarcou no Gulfstream do empresário para assistir à corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Não há nada de errado na amizade de um parlamentar com um empresário, mas, como o senador integrava a CPI que investigava esse mesmo empresário, a revelação da viagem – realizada enquanto a CPI ainda funcionava – agitou as redes sociais, que pediram uma explicação de Ciro Nogueira. Ele nunca falou publicamente sobre o assunto.

Outro laço entre Ciro Nogueira e Fernandin veio à tona logo depois do depoimento do empresário à CPI. Fernandin tentou se aproximar de Soraya Thronicke, relatora da CPI, e recorreu à ajuda de Victor Luiz de Oliveira Freitas, um assessor de Ciro Nogueira. No gabinete do senador, Oliveira Freitas exerce o cargo de “assistente parlamentar pleno”. O assessor procurou um conhecido lobista em Brasília, Silvio de Assis, que, no entanto, não topou fazer a ponte.

Fonte: Piauí/uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/16:31:43

