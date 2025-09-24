Os planos da Nasa para mandar humanos à Lua pela primeira vez em 50 anos em 2026

Foto:Reprodução | Tripulação da Artemis II: à esquerda, Christina Koch; atrás, Victor Glover (piloto); à frente, Reid Wiseman (comandante); à direita, Jeremy Hansen.

A Nasa afirmou que espera enviar astronautas em uma viagem de dez dias ao redor da Lua já em fevereiro.

A agência espacial norte-americana havia se comprometido anteriormente a lançar a missão até o final de abril, mas afirmou que pretende antecipar a data.

Já se passaram 50 anos desde que algum país realizou uma missão lunar tripulada. A Nasa enviará quatro astronautas para passarem a uma distância de cerca 9,2 mil km da Lua e retornarem à Terra, como um teste de sistemas.

A missão Artemis II é o segundo lançamento do programa Artemis, cujo objetivo é levar astronautas à Lua e, eventualmente, estabelecer uma presença de longo prazo na superfície lunar.

Lakiesha Hawkins, vice-administradora adjunta interina da Nasa, disse que este seria um momento importante na exploração espacial humana.

“Juntos, temos um lugar na primeira fila para assistir à história”, disse ela em uma coletiva de imprensa.

“A janela de lançamento poderá abrir já no dia 5 de fevereiro, mas queremos enfatizar que a segurança é a nossa principal prioridade”, acrescentou.

A diretora de lançamento da Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, explicou que o poderoso sistema de foguetes construído para levar os astronautas à Lua, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS), estava “praticamente montado e pronto para partir”.

Tudo o que restava era concluir a cápsula da tripulação, chamada Orion, conectada ao SLS, e concluir os testes em solo.

A primeira missão Artemis durou 25 dias e contou com o lançamento de uma nave espacial não tripulada em novembro de 2022. Ela viu uma nave espacial viajar ao redor da Lua e reentrar na atmosfera da Terra.

A missão foi completada com sucesso, embora tenha havido problemas com o escudo térmico quando a nave espacial reentrou na atmosfera terrestre. Esses problemas já foram resolvidos.

O lançamento da Artemis II levará quatro astronautas a uma viagem de ida e volta à Lua com duração de dez dias. Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, não pousarão na Lua, mas serão a primeira tripulação a viajar além da órbita baixa da Terra desde a Apollo 17, em 1972.

O diretor de voo principal da Artemis II, Jeff Radigan, explicou que a tripulação voaria mais longe no espaço do que qualquer outra pessoa antes.

“Eles vão passar pelo menos 5 mil milhas náuticas (9,2 mil km) além da Lua, o que é muito mais longe do que as missões anteriores”, disse ele aos repórteres.

O objetivo da missão é testar os sistemas do foguete e da espaçonave para preparar o terreno para uma aterrissagem lunar.

Os astronautas entrarão na cápsula Orion, que será sua casa durante toda a viagem e ficará posicionada no topo do SLS.

Ele será transportado inicialmente para a órbita terrestre com a ajuda de dois propulsores de foguete sólidos, que cairão de volta à Terra dois minutos após o lançamento, uma vez que tenham cumprido sua função.

Oito minutos após o lançamento, o enorme estágio central se separará do segundo estágio, chamado Estágio de Propulsão Criogênica Interino (ICPS), e da cápsula da tripulação Orion. Os painéis solares da Orion se desdobrarão e começarão a carregar as baterias da espaçonave para fornecer energia quando ela não estiver sob luz solar direta.

Noventa minutos depois, o ICPS acionará seus motores para elevar o veículo a uma órbita terrestre mais alta e, nas 25 horas seguintes, será realizada uma verificação completa dos sistemas.

Se tudo estiver em ordem, a Orion se separará do ICPS e haverá uma espécie de “balé espacial” entre os dois veículos, mais prosaicamente chamado de Demonstração de Operações de Proximidade.

Os astronautas controlarão manualmente o propulsor de manobra da Orion para se aproximar e afastar do ICPS. Isso servirá para ensaiar os procedimentos de acoplamento, a fim de se conectar com um veículo de pouso para o eventual pouso na Lua.

Vinte e três horas depois, o módulo de serviço da Orion realiza uma injeção translunar (TLI) — um impulso que a direciona para a Lua — antes de a Orion iniciar sua viagem de quatro dias, levando os astronautas a mais de 370 mil quilômetros da Terra.

Durante a viagem, os astronautas continuarão realizando verificações dos sistemas.

Engenheiros especializados em trajes espaciais demonstram como os quatro tripulantes seriam posicionados para o lançamento dentro da nave espacial Orion.

Os tripulantes serão, de certa forma, cobaias humanas.

As experiências irão monitorar como seus corpos são afetados pelo espaço. Os cientistas irão cultivar amostras de tecido do sangue dos astronautas, chamadas organoides, antes e depois da viagem.

Os dois conjuntos de organoides serão comparados para ver como os corpos dos astronautas foram afetados pelo espaço, de acordo com Nicky Fox, chefe de ciência da Nasa.

“Você pode estar se perguntando por que estamos usando as amostras quando temos os astronautas de verdade”, disse ela à BBC News.

“Queremos poder estudar em profundidade o efeito da microgravidade e da radiação nessas amostras. Certamente não vou dissecar um astronauta! Mas posso dissecar essas pequenas amostras de organoides e realmente observar a diferença.”

Depois que a espaçonave passa pela Lua, os astronautas iniciam sua viagem de quatro dias de volta para casa, atraídos pela gravidade da Terra.

Ao chegar, o módulo de serviço, que contém o sistema de propulsão principal da nave espacial, se separará do módulo da tripulação. Os astronautas então iniciam a parte mais perigosa da missão, ao reentrar na atmosfera terrestre e saltar de paraquedas na costa da Califórnia.

O sucesso da missão determinará em quanto tempo a Nasa poderá lançar a Artemis III, para realmente pousar na Lua. Mas mesmo que a missão corra sem problemas, a meta declarada pela agência espacial de “não antes de meados de 2027” é irrealista, de acordo com Simeon Barber, da Open University.

“‘Não antes de’ é uma expressão comum na Nasa, e significa exatamente isso. É a possibilidade mais precoce”, disse ele, acrescentando que considerava isso otimista devido ao custo de manter a Artemis III nos trilhos.

A chegada à Lua exigirá que a nave espacial SpaceX, de Elon Musk, transporte os astronautas de e para a superfície, e vimos nos últimos meses que a própria nave ainda tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir realizar um voo orbital ao redor da Terra, sem falar em colocar astronautas a bordo.

Fonte: BBCPallab e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/17:19:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...