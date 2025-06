Os Simpsons: Marge morre em episódio final da temporada e fãs reagem

Foto: Reprodução | A trama se passa em um futuro distante e mostra o funeral da personagem, em uma despedida carregada de emoção e simbolismo.

O episódio final da 36ª temporada de Os Simpsons deixou os fãs em choque ao mostrar a morte de Marge Simpson, matriarca da família mais famosa da televisão. A trama se passa em um futuro distante e mostra o funeral da personagem, em uma despedida carregada de emoção e simbolismo.

Na cena, Homer, Bart, Lisa e outros moradores de Springfield se reúnem para se despedir de Marge. A sequência marcou um momento inédito na série: em mais de três décadas no ar, apenas personagens secundários haviam sido mortos. A decisão de tirar de cena uma das protagonistas causou forte comoção entre os fãs.

Mesmo após a morte, Marge continua presente no episódio — dessa vez como uma espécie de espírito que aparece flutuando em uma nuvem. Em uma das cenas mais emocionantes, ela tenta reaproximar Bart e Lisa, reforçando a mensagem de que seu amor e cuidado permanecem vivos mesmo depois da partida.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Muitos fãs se disseram surpresos e revoltados com a escolha do roteiro. “Nem assisto Os Simpsons há anos, mas mataram a Marge mesmo?!”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro internauta comentou: “Não acredito que chegaram a esse ponto. Marge era a base da família!”.

A cena reacendeu o interesse de antigos espectadores e trouxe de volta o debate sobre o rumo criativo da série, que já ultrapassou os 700 episódios. Para muitos, a morte de Marge pode representar um novo ciclo, ou um aviso de que o fim definitivo da animação pode estar mais próximo do que nunca.

