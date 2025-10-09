Ossada humana é encontrada ao lado de delegacia em Goiânia

Foto: Reprodução | Uma ossada humana foi encontrada nessa quarta-feira (8/10) em um terreno ao lado do 7º Distrito Policial, no Jardim América, na capital goiana.

Os ossos foram localizados por trabalhadores de uma empresa que iniciavam a demolição de uma casa no local para a construção de um prédio.

Os restos mortais foram completamente extraídos do local e seguiram para exame antropológico. O laudo cadavérico será expedido em aproximadamente 30 dias. A suspeita é de que eles pertençam a um homem adulto.

De acordo com informações preliminares, os ossos estavam enterrados a aproximadamente dois metros de profundidade. O terreno abriga uma casa e um barracão, e, segundo moradores da região, o espaço era frequentemente utilizado por usuários de drogas.

Investigação do caso

Assim que os restos mortais foram detectados, a área foi isolada e policiais foram acionados para realizar a perícia. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), os agentes seguem trabalhando na apuração das circunstâncias em que a morte ocorreu, bem como na identificação da vítima.

Os trabalhos tiveram com o apoio de profissionais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que auxiliaram na escavação; da Polícia Militar de Goiás (PMGO), do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e da Polícia Técnico-Científica.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/17:29:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...